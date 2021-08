Le Hyundai Tucson 4 arrive en occasion : carton en vue ?

Le Hyundai Tucson, qui en est à sa 4e génération (même si la seconde s'est appelée ix35), est déjà bien implanté sur le marché européen, et a toujours mené une carrière discrète mais acceptable pour son constructeur en France.

Mais avec la 4e génération, Hyundai passe l'overdrive, et depuis sa sortie en tout début d'année 2021, les ventes ont décollé. C'est relatif bien sûr, mais avec 11 200 ventes sur les 7 premiers mois de l'année, il se paye le luxe de faire mieux que le Volkswagen Tiguan, et rentre presque dans le top 20 des ventes (22e place) ! Une véritable performance.

Elle s'explique certainement par des partis pris forts en matière d'esthétique, à l'extérieur comme à l'intérieur. En effet, il présente des lignes originales, mélange de galbes et d’arêtes vives, ses flancs sont très travaillés, avec beaucoup de relief. Et surtout, ses feux de jour intégrés en ailettes dans le prolongement de la calandre font mouche et sont immédiatement remarquables dans la circulation. Son arche de toit couleur alu et ses feux arrière à double "crocs" parachèvent un look qui séduit.

Et l'habitacle, s'il est plus classique, impressionne par sa qualité de finition et de matériaux, tout en adoptant tous les codes du moderne, avec écrans numériques et équipement fourni. Seule l'ergonomie est un peu complexe au départ.

En plus, comme il se débrouille bien sur la route, que ses motorisations sont toutes électrifiées (micro-hybrides, hybrides ou hybrides rechargeables) et donc "à la mode", et que les aspects pratiques ne sont pas oubliés, il représente en effet un excellent choix face au Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross ou autre Ford Kuga.

Avec un tel succès en neuf, mais des prix qui n'ont plus rien d'économiques, Hyundai ne se positionnant plus depuis longtemps comme une marque abordable, tout en gardant un bon rapport prix/équipement, les acheteurs potentiels risquent de se ruer sur le marché de l'occasion récente, afin de faire de bonnes affaires. Mais est-ce déjà possible ? C'est ce que nous allons voir.

Mais avant cela, comment trouver un Hyundai Tucson 4 en occasion ?

Hyundai Tucson 4 de seconde main : les filières d'approvisionnement

Après 8 mois maximum de commercialisation, il ne faut pas espérer trouver un exemplaire vendu par un particulier. Il est trop tôt pour cela, ces derniers gardant en général leur modèle acheté neuf au moins deux ans. Les annonces présentes en ligne confirment cela : à peine plus de 1 % des modèles sont vendus par des particuliers.

Vous trouverez donc l'essentiel de l'offre sur les parcs occasion des professionnels de l'automobile (concessions et centres multimarques). Ils passent leurs annonces sur les deux sites incontournables du marché que sont La Centrale et le bon coin. Sur ces deux sites, et en ajoutant une offre éparse chez leurs concurrents, on arrive à environ 450 modèles en vente à date.

Ce sont essentiellement des modèles de direction ou de démonstration, qui affichent moins de 6 mois et souvent moins de 5 000 km au compteur, et même, assez souvent, seulement quelques kilomètres, ce sont les fameuses "occasions 0 km" (immatriculées par la concession pour atteindre leurs objectifs de vente, mais n'ayant pas roulé).

La marque propose aussi, en ses concessions, des occasions labellisées "Promise", mais il n'existe pas de site internet dédié pour les trouver, il faut se déplacer, ou les repérer sur les sites d'annonces. Pas de site non plus pour les ventes des collaborateurs de la marque.