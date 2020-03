Le James Bond "Mourrir Peut Attendre" reporté à cause du coronavirus

Événements annulés, établissements scolaires fermés, télétravail : le coronavirus poursuit sa progression dans le monde entier forçant les gouvernements et les entreprises à prendre des mesures importantes pour limiter les contagions. De quoi reporter la sortie de plusieurs films par peur de générer moins de profits. C'est par exemple le cas du long-métrage ironiquement nommé "Mourrir Peut Attendre"'.

Le nouveau James Bond débarquera en effet dans les salles sombres plus de sept mois après sa date initiale de diffusion. Les premières projections se dérouleront donc en France le 25 novembre et non pas le 2 avril 2020. De quoi apprécier un peu plus longtemps la bande-annonce montrant Daniel Craig aux commandes de plusieurs Aston Martin à Londres et dans les rues de Matera en Italie.