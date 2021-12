Le Japon, ce pays hermétique à la voiture électrique

Les constructeurs japonais font partie des premiers à avoir lancé des voitures électriques accessibles au plus grand nombre avec la Nissan Leaf. Ils font donc en quelque sorte partie des initiateurs du genre, alors que le reste du monde, et en particulier l'Europe, était concentrés sur les moteurs essence et diesel. Mais au delà de l'électrique, c'est surtout l'hybridation complète qui a fait la renommée des Japonais.

Et les chiffres du site EV-Volumes le montrent : au mois d'octobre, la part des véhicules 100 % électriques dans l'ensemble des modèles électrifiés est quasiment inexistantes. Un constat étonnant, alors qu'elle est à plus de 50 % en Chine et en train de gagner énormément de terrain en Europe. Même aux Etats-Unis, la part de la voiture électrique a connu un énorme essor récemment en atteignant déjà des sommets, en grande partie sous l'impulsion de Tesla et des bonnes vente du tandem Model 3/Model Y.

Mais au Japon, l'électrique ne perce pas. Le pays est toujours friand du "full hybrid" si cher à Toyota, et les chiffres le prouvent avec près de 60 % des ventes chez les modèles électrifiés (hors thermique, donc). La microhybridation et les PHEV se partagent le reste du gâteau. Il faut dire que le Japon est un pays particulier où bon nombre de personnes vivent dans des zones très denses, où l'accès à une borne personnelle est presque impossible...