Le marché d’entreprise démarre bien l’année.

En janvier, les immatriculations flottes (VP et VUL) ont progressé de 10,32 % (59 951 unités) selon l’Arval Mobility Observatory. Des chiffres qui confirment la bonne orientation constatée déjà fin 2023. Même si les chiffres restent inférieurs à ceux de 2019 (65 338 unités) l’activité du segment entreprise demeure supérieure à celui du marché automobile national (+8,6 %).

Électrification des parcs

À l’exception du Diesel (- 3,41 % à 22 390 VP et VUL) et du GPL (- 27,29 % à 309 unités), toutes les motorisations voient leurs immatriculations croître. Les modèles électrifiés (EV et PHEV) représentent 21,08 % du marché entreprise (12 633 unités VP + VUL). La catégorie des véhicules 100 % électrique progresse quant à lui de +30,63 % (6 359 VP + VUL). Quant aux hybrides rechargeables (+29,04 % avec 6 274 unités) et aux hybrides simples (+31,3 %) sont également en hausse. Même les motorisations essence restent au vert (+7,48 % à 13 220 VP + VUL). À noter le recul des immatriculations des VUL électriques (-16,7 % à 1 262 unités).

Début février, les parts de marché des véhicules d’entreprises par type d’énergies étaient à 22,05 % pour l’essence ; 37,35 % pour le Diesel ; 10,61 % pour l’électrique ; 28,9 % pour l’ensemble des hybrides (10,47 % pour les rechargeables et 17,07 % pour les hybrides simples) et 1,35 % pour les flexfuel. Une tendance encourageante.