Le marché de l’occasion se porte, lui, très bien

À peine avons-nous entamé le deuxième mois de l’année que 2025 s’annonce sous de très mauvais auspices pour les ventes de voitures neuves en France. À l’inverse, le marché de la seconde main ne cesse de progresser. Alors que 2024 avait enregistré une augmentation de 3,1 % du nombre de transactions, janvier 2025 fait plus que doubler cette progression, avec une amélioration de 7,7 % par rapport à janvier 2024.

Selon les données fournies par AAA Data, ce sont ainsi 457 668 véhicules qui ont changé de mains le mois dernier. Des chiffres qui profitent aux 10 marques les plus représentées sur ce marché, puisque toutes affichent des évolutions positives. Toutefois, comme toujours, les disparités sont assez nombreuses d’un label à l’autre.

Toyota et Dacia à deux chiffres

Il y a ainsi, d’un côté, les marques qui gagnent des parts de marché. C’est-à-dire qu’elles progressent plus fortement que le marché. Et elles sont finalement peu nombreuses dans le Top 10 : Bmw avec + 8,7 %, Dacia avec + 17,9 % et Toyota avec +18,3 %. Chez Volkswagen, on sauve les meubles en affichant + 7,7 %.

Vous l’aurez donc compris, plus de la moitié des marques affichent une augmentation inférieure à celles du marché et ont donc perdu du terrain. C’est le cas des françaises (+ 6,3 % pour Renault, + 5,1 % pour Citroën et + 4 % pour Peugeot) ainsi que pour Audi et Mercedes avec, respectivement, + 6,5 % et +6,6 %. Mais le plus mauvais score du mois est celui enregistré par Ford, avec "seulement’’ + 2,7 %.

