Le marché des flottes dévisse en mars

Après une année 2023 exceptionnelle et un début 2024 dans le vert, le marché entreprise a vu sa progression stoppée en mars. Les immatriculations ont reculé de - 6,28 % (72 729 VP + VUL). Principale cause de cette décroissance, le net recul des véhicules particuliers (- 12,54 %) avec 44 765 unités mises en la route pour le mois écoulé. Et si on regarde par type de motorisation, les ventes de VP 100 % électriques enregistrent un sérieux coup de frein (- 9,93 %) avec 5 941 unités mises en circulation. Idem en ce qui concerne les motorisations diesel (- 37,6 %, 5 818 unités) et essence (- 28,8 %, 12 982 unités).

Des VUL en hausse

Dans ce contexte morose, seuls les véhicules utilitaires légers font bonne figure avec une croissance de + 5,85 % (27 964 unités). Parmi eux les modèles VUL 100% électriques continuent d’afficher de belles performances, avec 2 525 unités, en hausse de +26,57 % et une part de marché de 9,03 %.

Sur l’ensemble du marché flottes, trois motorisations sont dans le rouge, dont le 100 % électrique (- 1,46 % à 8 466 VP + VUL), le Diesel (- 11,69 % à 26 595 VP + VUL) ou encore l’essence (- 20,43 % à 16 530 VP + VUL). Sur le segment des hybrides, s’en sortent mieux, notamment les hybrides simples (+30,2 % à 12 470 VP + VUL) qui ont toujours les faveurs des consommateurs devant les hybrides rechargeables (+4,5 % à 6 891 VP + VUL). Pour le mois de mars, au total, les parts de marché des différentes énergies s’établissent à 22,73 % pour l’essence ; 36,57 % pour le diesel ; 11,64 % pour l’électrique ; 28,22 % pour les hybrides (9,47 % pour les rechargeables et 17,15 % pour les hybrides simples).

Côté constructeurs les marques françaises, prédominantes sur le secteur, connaissent un mois difficile. Renault en tête. Bien que leader sur le marché avec 7 892 mises à la route, la marque au losange accuse un retrait de 18,4 %. Peugeot décline de 36,2 % (6 936 unités) et dans son sillage Citroën chute de (-20,3 %). À l’inverse Toyota (+117 %), Mercedes-Benz (+38,3 %) et Skoda (+37,2 %) affichent de belles perfs. La progression du marché des immatriculations B2B du premier trimestre s’en ressent.

Un premier trimestre positif

Sur les trois premiers mois de l’année, le marché des flottes progresse de +4,63 % (200 067 VP + VUL), avec un jour ouvré de moins qu’en 2023. Soit 1,6 % de moins que le marché national (+6,25 %) sur la même période. Côté véhicules, le VP est tout juste à l’équilibre sur le premier trimestre (+0,18 % à 125 266 unités), tandis que le VUL affiche une forte croissance (+13,04 %), à 74 801 unités. Si on fait le distinguo par type d’énergies sur le premier trimestre 2024, les motorisations thermiques poursuivent leur repli : -6,16 % pour l’essence (45 579 immatriculations VP + VUL) et -5,42 % pour le Diesel (72 801 VP + VUL). Les motorisations électrifiées en revanche sont bien orientées. Les véhicules électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) représentent sur trois mois, 21 % des immatriculations en entreprise (42 011 VP + VUL). Dans le détail, les modèles 100 % électriques progressent de +16,76 % (22 625 VP + VUL). De leur côté, les hybrides rechargeables augmentent sur la période de +16,37 % (19 386 VP + VUL). Quant aux hybrides simples, ils poursuivent sur leur lancée avec une croissance des immatriculations de +39,97 % (34 711 VP + VUL). Au total, les parts de marché des différentes énergies ressortent sur trois mois (VP + VUL inclus) à 22,78 % pour l’essence ; 36,39 % pour le diesel ; 11,31 % pour l’électrique et 28,52 % pour les hybrides (dont 9,69 % pour les hybrides rechargeables et 17,35 % pour les hybrides simples, le reste étant des hybrides flexfuel).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un marché convalescent

Sur les trois premiers mois de 2024, avec un jour ouvré de moins par rapport à 2023 (64/65 j), le marché entreprise affiche une croissance de +4,63 % (200 067 VP + VUL). Cette performance reste toutefois loin des chiffres affichés en 2019, avant la crise de la Covid19. Il manque 18 166 unités (VP + VUL) pour renouer avec les niveaux de l’époque.