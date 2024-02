Le Mini Clubman est officiellement mort

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la fin proche du Mini Clubman. Version rallongée de la Mini trois portes et équipée de six ouvrants dans sa version actuelle, ce Clubman découle du tout premier modèle sorti en 1969 à l’époque où il ne possédait que deux portes (en plus de deux ouvrants à l'arrière) et conservait un gabarit très proche de la Mini originelle. Revenu en 2007 sous l’ère BMW, il a progressivement grossi jusqu’à prendre les dimensions d’un break compact.

Alors que l’énorme Countryman se vend comme des petits pains et que Mini prépare l’arrivée d’un Aceman plus petit et prenant lui aussi la forme d’un SUV, ce Clubman n’a plus vraiment lieu d’être et ne sera donc pas remplacé.

Le dernier exemplaire produit vient de sortir

Mini célèbre la sortie du tout dernier exemplaire du Clubman, un modèle orange doté de la motorisation Cooper S. Depuis 1969, le constructeur anglais aura eu le temps d’en vendre pas moins de 1,1 million au total, dont 550 000 depuis 2007. En France, il reste disponible en stock le temps que tous les exemplaires prévus pour le marché français ne trouvent preneurs. C’est donc votre dernière chance d’en acheter un neuf.