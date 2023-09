La Mini Clubman, c'est fini

Lancée en 2007 et inspirée des variantes breaks à deux portes de la Mini originelle, la Mini Clubman est depuis restée au catalogue sur deux générations de modèles. Commercialisé en 2015, le modèle actuel a beaucoup grossi et prend désormais la forme d’une sorte de compacte à six portes. Mais alors que la Mini passe actuellement à une cinquième génération de modèle, on apprend que la variante Clubman ne sera pas reconduite.

D’après les journalistes anglais de Top Gear, c’est le succès croissant du Countryman et le désintérêt de la clientèle pour la formule proposée par la Clubman qui rend inutile son retour. « Nous n’aurons plus de Clubman à l’avenir », leur a affirmé la directrice de la marque Mini à propos de la gamme de la nouvelle Mini.

L’Aceman arrive

La Mini Clubman s’en va mais un nouveau membre de la famille doit arriver l’année prochaine : l’Aceman, un petit SUV citadin électrique conçu pour rivaliser avec les Smart #1, Jeep Avenger et autres modèles à la vocation urbaine. Contrairement aux nouvelles moutures de la Mini à trois portes et du Countryman, il n’existera qu’en variante 100% électrique.