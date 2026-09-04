Le Mitsubishi Pajero est un beau 4x4 qui se ferait démolir par l’Europe

Et voilà encore un nouveau gros SUV adoptant des codes de design très carrés. Le nouveau Mitsubishi Pajero semble carrément inspiré du récent Toyota Land Cruiser tant ses proportions et sa silhouette sont similaires. Il reprend un nom presque légendaire pour la communauté des amateurs de tout-terrain et visera toujours à pouvoir négocier les terrains les plus difficiles du monde grâce à son châssis de pur franchisseur.

Le nouveau Pajero mesure 4,92 mètres de long, exactement comme le Toyota Land Cruiser. Il repose comme ce dernier sur un châssis séparé, très proche de celui du pick-up Triton. Mais il fait l’effort d’offrir un système de suspensions plus « routier » que son frère à benne, avec un train avant à double triangulation et un essieu arrière à cinq bras (malgré le pont rigide).

Un intérieur presque luxueux

Comme le Toyota Land Cruiser (encore…), le nouveau Pajero possède aussi un intérieur à l’allure haut de gamme. Sa planche de bord présente deux gros écrans de 14,3 pouces rassemblés dans une dalle commune (12,3 pouces chacun sur l’entrée de gamme) et de jolis habillages en cuir (probablement sur les finitions les plus hautes).

Comme le Land Cruiser (on se répète), il peut aussi accueillir deux sièges additionnels dans le coffre en configuration à sept places. Et il met le paquet sur les aides à la conduite moderne.

Du diesel à l’ancienne

Sous le capot, le nouveau Pajero utilise un bloc diesel 4 cylindres 2,4 litres turbo de 204 chevaux sans hybridation, capable de générer jusqu’à 480 Nm de couple. Il doit recevoir dans un second temps au moins une motorisation « électrifiée » mais ce genre de groupe motopropulseur le handicaperait beaucoup en Europe où les rejets de CO2 sont limités par la loi. En France, il aurait carrément droit au malus écologique maximal comme le Toyota Land Cruiser.

Pas pour chez nous ?

Ce nouveau Pajero sera fabriqué en Thaïlande (comme le pick-up Triton) et vise avant tout des marchés hors Europe. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur une éventuelle commercialisation sur le Vieux Continent et plus particulièrement en France (où l’on peut tout de même commander un Toyota Land Cruiser).