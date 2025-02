Le nouveau Dacia Duster Redust Sport est vraiment fou

Le Dacia Duster peut désormais se targuer d’un design plaisant, qui semble faire mouche auprès de la clientèle des SUV citadins et compacts. Même si le Roumain ne peut toujours pas rivaliser avec les modèles des marques généralistes au registre de la qualité de finition intérieure ou de l’équipement optionnel, il plaît de plus en plus.

Pour l’instant, il n’a jamais osé se doter de versions puissantes ou sportives au-delà de sa variante hybride de 140 chevaux. Mais il y a quelques mois, le concessionnaire allemand Carpoint proposait en exclusivité une variante à la présentation extérieure digne des SUV ultra-sportifs premium les plus extrêmes du marché.

Le Duster Redust Sport est prêt

Eh bien voilà justement ce Duster à la préparation extrême dans sa version définitive. Le Duster Redust Sport signé Carpoint utilise un kit carrosserie vraiment extrême, des jantes de 20 pouces, une carrosserie élargie de 20 mm au niveau des arches de roues et même des suspensions KW à combinés filetés !

Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse prise d’air sur le capot avant qui n’a probablement que peu d’utilité puisque la mécanique n’est pas retouchée. Et l’intérieur n’a pas été oublié avec un traitement complet par Carpoint et une finition orange pétante sur l’exemplaire montré par le concessionnaire allemand.

Et le prix dans tout ça ? A partir de 42 490€ avec toutes les options de préparation extérieure et intérieure sur la base du petit moteur essence de base, ou 52 990€ en Allemagne pour la motorisation hybride de 140 chevaux. Oui, on est au-dessus du prix d’un SUV compact premium comme le BMW X1, l’Audi Q3 ou le Mercedes GLA ! Y-a-t-il des clients pour un Dacia Duster de ce genre ?