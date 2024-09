Le Dacia Duster Carpoint fait peur

Le Dacia Duster a énormément progressé dans sa présentation sur la troisième génération du modèle, qui vient d’être lancée sur le marché. Il est devenu « beau comme un camion » avec son style extérieur très fort, même s’il faut toujours se contenter de prestations routières en retrait par rapport à celles des modèles des marques généralistes.

Ce Duster de troisième génération est-il beau au point de devenir une icône du tuning radical ? C’est exactement le pari de Carpoint, un gros concessionnaire allemand qui va développer son propre kit de modification pour le gentil SUV roumain. Avec, comme vous pouvez le constater sur ces images virtuelles, une approche assez folle.

Un Duster façon Hamann ou Mansory

Car oui, le Duster Carpoint Edition ose d’énormes jantes chaussant des pneus à taille basse, une garde au sol rabaissée au maximum et un kit carrosserie digne des préparateurs les plus audacieux. Avec un tel look, il faudrait qu’il cache au moins 400 chevaux sous le capot pour que la mécanique soit à la hauteur. Mais Carpoint, qui a déjà proposé des Duster d’ancienne génération modifiés de cette façon par le passé, n’indique justement pas de préparation mécanique. Il faudra donc probablement se contenter des 140 chevaux de la variante hybride en haut de gamme.