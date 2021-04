Le nouveau Mercedes SL va remplacer l'AMG GT roadster

Depuis l'arrivée d'Ola Kallenius à la tête de Mercedes, la marque tente de faire du ménage dans son catalogue pour éviter les produits de niche qui ne se vendent pas assez et les doublons. Et avec le lancement de la nouvelle génération de SL, qui revient à la capote souple, perd du poids et se recentre sur le plaisir, il a fallu réfléchir à l'organisation du catalogue AMG.

Le patron d'AMG, Philipp Schiemer, a confirmé lors de la présentation des futures autos du préparateur officiel de Mercedes que le nouveau SL mettrait de facto à la retraite l'AMG GT Roadster. Logique, compte tenu du fait qu'il s'agit de deux cabriolets à toit souple.

L'AMG GT coupé restera donc au catalogue aux côtés du nouveau SL, qui sera proposé à la fois en thermique avec microhybridation sur les versions classiques et en hybridation rechargeable, grâce à la nouvelle plateforme commune de toutes les AMG.

Rappelons que l'autre grande nouveauté de ce SL est l'apparition des quatre roues motrices 4Matic+.