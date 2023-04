Le nouveau Renault Espace à partir de 44 500€

Fini le temps où « Espace » désignait chez Renault un grand modèle familial au design audacieux et au concept original. Après la mort des monospaces, le nouveau Renault Espace est désormais un SUV agrandi au maximum. En l’occurrence, un Austral dont la longueur a été étendue de 21,2 centimètres par rapport à l’Austral et doté d’un porte-à-faux arrière plus généreux. La marque au losange vient de dévoiler le prix de cet Espace, proposé uniquement avec la motorisation hybride E-Tech de 200 chevaux.

L’entrée de gamme en finition Techno coûtera 44 500€, soit 3 000€ de plus que l’Austral doté du même moteur et de la même finition. Notez qu’à ce prix, l’Espace dispose de série de sept places (exactement comme un Peugeot 5008 par exemple). L’engin se décline également dans deux autres niveaux de finition, l’Esprit Alpine à 47 500€ et l’Iconic à 49 500€. Toutes les versions évitent (largement) le malus écologique.

Plus cher que les autres, mais…

L’Espace démarre plus haut que ses concurrents : le Peugeot 5008 coûte en effet 38 120€ dans sa version de base et le Skoda Kodiaq débute à 39 100€. Mais il bénéficie de série d’un groupe motopropulseur à la fois plus puissant et plus efficient, là où ses rivaux se voient pénalisés par le malus écologique. En termes de tarification, il semble donc plutôt bien placé dans le genre des SUV familiaux à sept places. Notez qu’en offre location longue durée, l’Espace démarre à 450€ par mois après un apport de 5 000€ tout de même.