Le nouveau Skoda Kodiaq (2024) à peine moins cher que le Renault Espace

Le grand SUV thermique de Skoda vient de passer à la seconde génération de modèle. Conçu comme toutes les nouveautés familiales récentes du groupe Volkswagen sur la plateforme MQB Evo, il est désormais disponible à la commande en France avec deux motorisations et un seul niveau de finition « Selection » pour le moment.

Il démarre à 43 970€ avec le bloc essence TSI 150 micro-hybride associé à une boîte de vitesses à double embrayage 7 rapports et à 48 470€ avec le TDI diesel de 150 chevaux également accouplé à une boîte à double embrayage 7 rapports. La première variante compose avec un malus écologique minimum de 540€ et la seconde avec un malus minimum de 898€. Il échappe au malus au poids dans sa variante essence de base, mais pas dans sa variante diesel avouant 1658 kg au minimum sur la balance (soit 580€ de malus au poids). Les variantes à sept places s’affichent respectivement à 45 050€ (essence 150 chevaux) et 49 550€ (diesel 150 chevaux).

Moins cher que le Renault Espace, mais…

En comparaison avec le Renault Espace (à partir de 45 000€), le Tchèque coûte un peu moins cher mais le Français dispose à ce prix d’une motorisation hybride de 200 chevaux échappant totalement au malus écologique. Le Skoda compense tout de même avec un très bon niveau d’équipement de série : en dépit d’une présentation extérieure assez quelconque (jantes de 17 pouces), il embarque de série une climatisation automatique trizone, le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie et l’écran tactile de 13 pouces avec connectivité totale (fonctionnant avec la nouvelle interface MIB4). Le Français bénéficie lui aussi à ce prix d’une connectivité totale (et même du système Android Automotive réputé pour son efficacité), mais pas des aides à la conduite de niveau 2 dès l’entrée de gamme.

Hélas, le prix du Kodiaq a beaucoup augmenté depuis l’arrivée de sa toute première mouture sur le marché : en 2017, il démarrait à 24 950€ avec un moteur essence de 125 chevaux !