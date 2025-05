Le nouveau SUV électrique d'Alpine essaie de jouer les voitures de luxe

Il y a quelques jours, le second modèle électrique d’Alpine commençait à donner un peu plus de détails sur sa fiche technique. Outre des images de sa carrosserie un peu moins lourdement camouflée, on découvrait que l’A390 mesurait 4,61 mètres de long et disposait d’un groupe motopropulseur composé de trois machines électriques, avec deux moteurs arrière afin d’offrir une fonction « torque vectoring » très poussée.

La division « premium » du groupe Renault dévoile de nouveaux détails sur son futur SUV électrique sportif, concernant cette fois son habitacle. Conformément à son positionnement assez haut de gamme, il se dote d’une sono sur-mesure signée Devialet.

Un intérieur luxueux ?

« Dans l’habitacle, une nouvelle évolution du système Alpine Telemetrics offre une ambiance graphique unique sur ses écrans. L'ambiance sonore de l'A390 a été développée sur mesure par le spécialiste français de l’ingénierie acoustique, Devialet. Ce système audio composé de 13 haut-parleurs s'appuie sur les technologies de spatialisation de Devialet pour un impact surround maximal », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Alpine rappelle par ailleurs que l’A390 définitif reprend « à 85% » le design du concept-car découvert au salon de Paris 2024.

Un « pass » pour avoir l’Alpine 390 avant les autres

Comme Renault avec sa R5 électrique et sa Turbo 3E, Alpine va aussi mettre en place un système permettant de recevoir leur exemplaire de l’A390 avant les autres : « Grâce au pass Alpine A390 Première, les premiers acheteurs pourront accéder en pole position à leur A390, deux semaines avant l'ouverture officielle des commandes. Ils bénéficieront également, en exclusivité, d'une paire d’écouteurs Devialet Gemini II x Alpine en édition limitée, pour prolonger l’expérience sonore de l’A390 », est-il expliqué.

Pour rappel, la voiture sera officiellement dévoilée le 27 mai prochain.