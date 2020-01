Le patron de Volkswagen "favorable" à une hausse de taxes sur le CO2 en Allemagne

Voilà une déclaration qui n'est pas passée inaperçue lors du Forum économique de Davos, en Suisse. Le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a en effet estimé que la taxe carbone était trop faible en Allemagne, et qu'il fallait que le dioxyde de carbone soit plus fortement taxé.

"Je pense que le prix est trop bas. Je souhaite toujours une taxe CO2 plus élevée de la part des politiques. Voyons l'Europe: en Suède, nous avons plus de 100 euros la tonne et cela fonctionne bien", a commenté l'Allemand, qui a une nouvelle fois fait référence à Tesla et au fait que le constructeur américain arrivait à vendre massivement des autos 100 % électriques.

En Allemagne, la taxe carbone est de seulement 25 euros/tonne de CO2, contre un peu plus de 44 euros en France. Rappelons que la taxe carbone s'applique notamment sur les carburants, mais aussi sur les produits industriels, comme les automobiles. La façon dont sont produites les autos (énergie utilisée par les usines...) est donc comptée.

Et comme le groupe Volkswagen a fortement communiqué ces derniers mois sur des usines devenant "neutres" en matière de CO2 (ou en passe de le devenir), on comprend mieux la prise de position d'Herbert Diess qui n'est finalement pas une grosse prise de risque pour son groupe, dont les investissements pour l'électromobilité se montent en dizaines de milliards d'euros.