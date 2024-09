Le périphérique parisien bientôt limité à 50 km/h, mais pas que…

Sur le plateau de RTL ce matin, à la question de savoir si le périphérique va passer à 50 km/h, la maire de Paris est on ne peut plus claire : « oui pour les 50 km/h, ça relève de ma décision, ça sera au 1er octobre ». Entendez par là qu’à partir de cette date, la vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien passera de 70 à 50 km/h.

Ce n’est pas une surprise puisqu’Anne Hidalgo travaille son sujet depuis plusieurs années, et elle a tenu à le rappeler : « on y travaille depuis 2018, ce n’est pas un sujet nouveau. On a des votes au Conseil de Paris très unanimes, c’étaient d’ailleurs les centristes qui avaient porté tout un travail et obtenu l’unanimité ».

Elle justifie cette décision par souci de santé publique en évoquant vouloir préserver les 500 000 personnes qui vivent aux abords du périphérique.

Outre les automobilistes, plusieurs politiques sont en totale opposition au projet de Mme Hidalgo, comme le ministre des Transports démissionnaire Patrice Vergriete ou encore la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse.

La maire de Paris a-t-elle réellement la possibilité de mettre en place cette nouvelle limitation ? D’après Maître Jean-Baptiste Losca avocat spécialisé en droit routier qui s’est exprimé ce matin sur les ondes d’Europe 1, la réponse est oui. « Le préfet de police n’a rien à dire. La maire de Paris a la compétence absolue et exclusive. Donc, elle a tout à fait la possibilité de faire passer le périph’ à 70 puis à 50. Si un jour ça lui chante, elle peut même faire passer le périph’ à 25 km/h. »

D'autres aménagements à venir ?

Le seul moyen dont dispose le préfet reste les radars. C’est en effet lui qui met à jour les contrôles de vitesse. Seulement, il serait très étonnant que les radars ne flashent qu’au-dessus de 70 km/h alors que la vitesse serait limitée à 50. Le manque à gagner serait bien trop important.

Cette limitation est un héritage des Jeux Olympiques. Toutefois, la maire de Paris souhaite faire perdurer d’autres aménagements comme la voie réservée aux véhicules accrédités, toujours sur le périphérique, qui serait dédiée au covoiturage, ou encore le Pont d’Iéna et le pied de la Tour Eiffel interdits aux voitures. Affaire à suivre…