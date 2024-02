Le petit arrangement de Toyota pour battre le Tesla Model Y

1,23 million. Voilà le nombre de Tesla Model Y vendus dans le monde en 2023, ce qui permet au SUV électrique américain de prendre le titre de la voiture la plus vendue de l’année dernière sur la planète entière. Il bat deux modèles Toyota, le SUV Rav4 et la compacte Corolla. Mais alors que le constructeur japonais vient de dévoiler le détail de ses chiffres de vente (avec pas moins de 11,2 millions d’autos écoulées au total en 2023 !), il annonce curieusement 1,64 million de Corolla vendues en 2023 et non pas 1,01 million comme nous l’avions écrit.

Alors, est-ce finalement la compacte japonaise qui mérite ce titre ? En fait, non. Toyota a tout simplement décidé de comptabiliser l’ensemble de ses modèles possédant le nom « Corolla » pour arriver à ce chiffre, y compris des modèles techniquement différents de la Corolla comme le Corolla Cross, un SUV compact non commercialisé sur le marché français.

Tesla resterait devant en appliquant le même raisonnement

En vérité, Tesla pourrait donc faire exactement la même chose en considérant que ses Model 3 et Y sont très proches (ils reposent sur la même plateforme, possèdent la même mécanique et la même planche de bord). Auquel cas le constructeur américain resterait devant la Corolla avec 1,74 million de Model 3 / Y vendus en 2023. Bref, Toyota s’est vraiment accordé un petit arrangement avec la vérité sur ce coup.