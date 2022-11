Prise en mains - Toyota Corolla Cross : l'entre-deux

EN BREF Nouveau SUV compact 100% hybride Commercialisation : printemps 2023

Près de trois décennies après son apparition, le Toyota Rav-4 a considérablement grandi, pour atteindre 4,60 mètres de long dans sa dernière itération. Il fait donc désormais partie des modèles les plus encombrants du segment des SUV compacts. La marque a donc ajouté une corde à son arc en 2016 avec le C-HR, plus compact (4,36 m) et plus sportif, avec son look profilé et son tempérament plus dynamique.

C’est entre ces deux-là que prend place le Corolla Cross et ses 4,46 mètres de long, avec une intention bien plus rationnelle : remplir les obligations de mobilité d’une famille en tant que première ou seule voiture du ménage. Dommage que le cahier des charges se soit arrêté là. Et que le design – pourtant déclencheur d’achat numéro 1 – et l’originalité de l’offre n’aient pas fait l’objet de plus d’attentions, pour lui permettre de se distinguer dans un environnement très concurrentiel.

Difficile en effet de retrouver dans cette version Cross de la Corolla le coup de crayon travaillé qui rend la berline ou le break aussi dynamiques esthétiquement. Sans être réellement terne, ce Corolla Cross ne fait certainement pas tourner les têtes sur son passage, malgré sa grande calandre béante et ses flancs plutôt musclés.

Il ne pourra donc pas trop compter sur son physique pour séduire comme peuvent le faire les Kia Sportage, Peugeot 3008 ou encore Mazda CX-30, pour citer trois de ses concurrents directs. Un début d’explication peut être trouvé dans le fait que ce modèle n’a pas été développé avec l’Europe en ligne de mire, puisqu’il était avant tout dédié à l’Amérique du Nord et la Thaïlande (où il est présent depuis 2020 déjà), régions du monde où les goûts stylistiques diffèrent des nôtres. Mais c’est quand même étonnant pour une marque qui promettait il y a peu « no more boring cars », « plus de voitures ennuyeuses ».

En terrain connu

C’est sans doute pour la même raison que l’habitacle ne fait guère montre de plus d’excès. Calqué sur celui de la Corolla normale pour sa partie supérieure, il a pour principale caractéristique cet écran tactile de 10,5 pouces qui pilote un multimédia de dernière génération. Celui-ci est évidemment compatible avec les smartphones Apple ou Android.

La lisibilité autant que la réactivité de l’écran sont à souligner, et permettent de pallier de manière aussi efficace que possible (!) à l’absence de commandes physiques. Heureusement, la climatisation conserve son panel de commandes dédié, n’obligeant pas à recourir à l’écran pour la contrôler. Le conducteur dispose par ailleurs d’un nouvel écran d’instrumentation numérique, permettant de personnaliser l’affichage des informations. Là encore, la présentation n’est pas la plus originale de la catégorie, mais la lecture des informations est toujours claire, et c’est bien là le principal. L’équipement est également aussi complet que dans la Corolla classique.

Par ailleurs les matériaux marquent le pas, et le toucher de certains plastiques ne parle guère en la faveur de la qualité perçue. Mais puisqu’il s’agit d’une Toyota, gageons qu’ils resteront en place pour longtemps !

En termes d’habitabilité, celle du Corolla Cross est correcte aux places arrière, sans plus. Et le coffre affiche 433 litres derrière la banquette (60-40), soit 56 litres de plus qu’un C-HR, et jusqu’à 1.337 en repliant les sièges arrière. Des valeurs dans le ventre mou de la catégorie. Le hayon électrique à ouverture mains-libres disponible en option le rend heureusement très pratique.

Hybrides 5e génération

En Europe, le Corolla Cross sera proposé avec deux nouvelles motorisations hybrides, « de 5e génération ». La première, d’une cylindrée de 1,8 litre, associe un moteur essence 98ch/142Nm à un moteur électrique 94ch/185Nm, pour délivrer un total de 140 chevaux. La seconde fait appel à un 2 litres 152ch/190Nm pour la partie thermique, assistée d’un ou deux moteurs électriques selon que l’on optera pour deux ou quatre roues motrices.

Dans les deux cas, l’essieu avant sera animé par un moteur électrique de 111ch/206Nm, et un second de 41ch/84Nm prendra place sur l’essieu arrière sur la version i-AWD. Quel que soit le choix opéré, la puissance totale du système sera la même : 197 chevaux. Et bien sûr, la transmission sera assurée par la boite-pont à train épicycloïdal e-CVT, au ressenti proche d’une boîte automatique à variation continue. Un choix technique qui fait la force du système hybride de Toyota.

Surprenante sur la route

C’est avec les 197 chevaux de la version 2.0 que nous effectuons notre essai, d’abord en traction, puis en 4x4. Et sur la route, le Corolla Cross se révèle une bonne surprise. Bâti sur la plateforme TNGA GA-C, la même donc que celle utilisée par la Corolla, il en conserve le côté précis et la pointe de dynamisme que l’on connaît sur la berline et le break. Cela ne fait évidemment pas du SUV japonais une sportive, mais l’efficacité routière autant que la précision et la constance de la direction se montrent étonnants et apportent beaucoup de confiance sur les parcours sinueux, comme lors de notre essai dans le nord de l’Espagne. Même avec un style de conduite plus engagé que celui du public-cible du véhicule, la prise de roulis reste maîtrisée et l’adhérence se révèle excellente (sur sol sec en tout cas), avec un équilibre que nous n’avons pas pris en défaut. Toyota propose en outre trois modes de conduite, dont « Eco » et « Power ». Le mode « Normal » se suffirait toutefois largement à lui-même.

Le conducteur-cible du Corolla Cross sera plus intéressé de savoir que le confort est l’un de ses principaux arguments, non seulement grâce à l’amortissement très bien calibré, mais aussi à la qualité du maintien procuré par les sièges.

Il sera également ravi de savoir que cette cinquième génération de moteurs hybrides se montre plus aboutie que jamais. La transmission e-CVT maîtrise désormais le sujet des montées en régimes du moteur, permettant de garder un niveau sonore acceptable dans l’habitacle. Et les consommations sont à leur meilleur niveau : 5 à 6 l/100 km de moyenne homologuée en WLTP selon les équipements et le nombre de roues motrices que vous choisirez. Dans notre cas, nous avons relevé 5,7l/100 km avec le 2.0 FWD et 5,9 avec l’i-AWD, sans surveiller notre conduite et avec même un petit passage en off-road pour le second.

Les valeurs officielles semblent donc à portée de main pour ceux qui prendront la peine de soigner un minimum l’insistance de leur pied droit. Cela permettra de multiplier les phases de roulage en mode électrique. Jamais très longues (2 ou 3 kilomètres grands maximum pour les plus parcimonieux) mais très nombreuses, elles influent véritablement sur la moyenne totale. À chaque lever de pied, ou lorsque la charge et la puissance du moteur électrique le permettent, le système bascule automatiquement en électrique, avec une transition absolument imperceptible.

Les prix en France ne sont pas encore connus puisque contrairement à d’autres marchés européens où le Corolla Cross est commercialisé dès cet automne, il n’arrivera chez nous qu’au printemps prochain. Si l’on se calque sur la grille tarifaire belge, la version 2.0 en finition d’accès devrait débuter autour de 35 000 €, et aller jusque 43 000 € pour la finition haut de gamme i-AWD.