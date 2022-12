On dit souvent des amateurs de grosses voitures qu’ils cherchent à compenser certaines particularités anatomiques. Or, non seulement les journalistes de Caradisiac aiment les grosses voitures, mais ils sont sélectionnés sur leur rigueur et leur honnêteté, qui se traduit par une parfaite transparence, quel que soit le sujet abordé.

On le constate en visionnant cette publicité diffusée à l’automne 2000, année de la création du site, lequel était alors spécialisé dans l’intermédiation de modèles d’occasion.

Le (petit) secret des journalistes de Caradisiac

Intitulée « Pharmacie », elle est signée de l’agence Leo Burnett Paris, qui en avait aussi tourné deux autres dans la même veine,« Théâtre » et « Belle-mère », toutefois moins percutantes.

Le propos, on le voit, est de dire la vérité, toute la vérité, même celle dont on n’est pas forcément le plus fier… « Nous sommes partis du constat que, lors de la vente ou de l'achat d'un véhicule d'occasion, les consommateurs ne savent jamais s'ils font une bonne affaire », déclarait à l’époque le responsable marketing et communication de Caradisiac.

22 ans plus tard, le constat est à peu près le même. C’est donc une excellente raison de vous fier aux informations de Caradisiac et de La Centrale, les deux sites appartenant à la même maison.