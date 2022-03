Le prix de l'E85 augmente aussi

Face à la flambée des prix des carburants issus du pétrole, il est la solution de repli idéale, du moins quand on a une voiture essence. Et preuve que l'E85 fait de plus en plus d'adeptes, il vient de franchir la barre des 5 % des ventes à la pompe selon les informations de RTL.

L'argument massue de l'E85, c'est bien sûr son prix. Il a longtemps été présenté comme le carburant à moins de 0,70 € le litre. Sauf que l'E85 est aussi touché par une flambée des tarifs, suivant la même courbe que celles des autres carburants. Il a ainsi progressé dès début janvier, grimpant autour de 75 et 76 centimes, avant de s'envoler ces derniers jours. Entre les 4 et 11 mars, il est ainsi passé de 0,80 à 0,93 € !

Soit 23 centimes de hausse depuis le début de l'année. Et vu le prix très bas de départ, cela donne une augmentation en pourcentage assez spectaculaire : 33 % ! Bien sûr, le sans-plomb 95 E10 a aussi fortement augmenté, ce qui donne toujours un avantage très confortable à l'E85 et ne met pas en cause l'interet de convertir son véhicule. L'écart s'est même creusé ces dernières semaines, pour tourner autour de 1 € par litre !

Si l'E85 augmente, c'est parce qu'il reste lui aussi lié au pétrole. C'est en effet un mélange qui va contenir selon la saison de 65 à 85 % d'éthanol. Le reste est du sans-plomb, dont la hausse des prix va donc peser sur l'ensemble.

Le risque est de voir le prix de la partie éthanol augmenter également. L'éthanol produit en France est d'origine végétale, en étant notamment issu de la fermentation des sucres et de l’amidon contenus dans les betteraves sucrières et les céréales.

Mais la guerre en Ukraine fait peser un risque d'envolée sur le cours de ces matières premières végétales, l'Ukraine étant notamment un gros producteur de céréales. La hausse des cours peut aussi pousser des producteurs français à changer de culture, abandonnant la betterave au profit du blé pour l'alimentation.

L'E85 gardera toutefois un gros avantage : une fiscalité bien plus avantageuse, sur laquelle le gouvernement ne compte pas revenir. En revanche, l'E85 ne profitera pas de la remise de 15 centimes par litre à partir du 1er avril.