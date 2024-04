Le prix de la nouvelle Opel Astra MHEV (2024)

La nouvelle évolution du moteur essence continue de se diffuser au sein des gammes citadines et compactes du groupe Stellantis. Après avoir déjà trouvé son chemin sous le capot des Peugeot 208, Opel Corsa, Fiat 600, Jeep Avenger, Citroën C4 et autres C3 dans deux variantes différentes, le voilà cette fois dans la compacte Astra.

L’Allemande ne reçoit pour l’instant que la version à 136 chevaux de ce groupe motopropulseur, composé d’un bloc 1,2 litre turbo à trois cylindres assisté d’un petit générateur électrique de 28 chevaux et d’une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. L’auto revendique une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites de 14% par rapport au moteur essence de 130 chevaux accouplé à sa boîte automatique.

A partir de 32 650€

Cette Astra « hybride » (qui peut fonctionner de manière 100% électrique sur de courtes distances en ville) démarre à 32 650€ dans sa version à cinq portes en finition Astra. Elle s’affichera à 36 100€ dans sa finition GS plus haut de gamme, et à partir de 33 800€ en break (37 250€ pour le break en finition GS).

La finition Astra inclut la climatisation automatique, le régulateur de vitesse adaptatif avec système de lane assist, des jantes alliage de 16 pouces ou encore un écran tactile de 10 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto. La finition GS ajoute une présentation extérieure plus léchée (jantes de 17 pouces, une climatisation bizone ou encore des caméras à 360 degrés.

Cette Astra démarre à 29 500€ dans sa version essence 1,2 litre de 110 chevaux et boîte manuelle sans électrification et reste disponible à 32 100€ avec le moteur 1,2 litre de 130 chevaux à boîte automatique sans électrification. Pour l’instant, Opel laisse le choix entre cet ancien moteur essence et la nouvelle variante à hybridation légère.