Le prix des voitures d'occasion continue d'augmenter

Il s'est vendu 91 403 voitures particulières neuves en France au mois d'août 2022, soit une petite hausse de 3,9% d'un marché encore très bas. Du côté des voitures d'occasion en revanche, c'est la chute : avec 358 856 autos vendues sur ce dernier mois, les modèles d'occasion ont reculé de 16,5% par rapport à l'année dernière. Dans le détail, les ventes de véhicules diesel d'occasion ont reculé de 5,37% mais représentent toujours le plus gros des ventes avec 51,75% de part de marché. Celles des véhicules essence ont grimpé de 4,56% (41,89% de parts de marché). Les modèles hybrides sont eux en hausse de 13,29% et représentent désormais 4,32% du marché de l'occasion. La plus forte hausse est à l'actif des modèles 100% électriques (+42,5%), même s'ils ne forment que 1,25% du marché actuel.

Ce sont toujours les modèles dont l'âge est compris entre deux et cinq ans qui se vendent le plus sur le marché de l'occasion avec 27,67% du nombre total, malgré une baisse de 3,51%. les modèles les plus récents, âgés d'un an ou moins, sont en net recul de 23,4%. Une conséquence logique de la pénurie des semi-conducteurs qui a limité la vente de modèles neufs au cours de l'année dernière. Seuls les modèles d'occasion âgés de 11 à 15 ans progressent dans les ventes au mois d'août (+3,81%). Des modèles qui seront pourtant bientôt bannis de la plupart des ZFE dans nos centres-villes...

Les prix montent en flèche

Autre conséquence de l'évolution du marché neuf et de la raréfaction de certaines catégories d'autos sur le marché de l'occasion, les prix moyens sont en augmentation constante. D'après les concessionnaires Emil Frey dans des données datant du mois d'avril dernier, les prix avaient déjà augmenté de 13% sur le marché de l'occasion à cette date. Les chiffres d'Autoscout24 parlent eux d'une augmentation de la valeur moyenne de vente des véhicules d'occasion de 7,5% sur l'année 2022 et de 1,6% sur le seul mois d'août dernier. Nos confrères des Echos évoquent même une augmentation de 20% sur la première moitié de l'année 2022 par rapport à 2021 ! Il n'y a malheureusement pas que le prix des voitures neuves qui montent en flèche, donc. Et les modèles d'occasion les plus convoités valent parfois même plus chers que les modèles neufs équivalents.