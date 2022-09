Le marché automobile français rebondit légèrement

Dans un marché toujours largement perturbé par la crise des semi-conducteurs, obligeant les constructeurs automobiles à retarder leurs livraisons, on note un très léger rebond des ventes en France. Après un début d'année 2022 catastrophique, les ventes de voitures neuves aux particuliers repassent en effet pour la première fois au-dessus de celles d'il y a un an sur le mois d'août avec une augmentation de 3,8%. L'évolution de la courbe laisse penser qu'il peut s'agir d'une nouvelle tendance haussière, mais il n'y a toujours pas de quoi se réjouir pour l'instant : depuis janvier, le marché des voitures neuves particulières reste à -13,8% par rapport à 2021, une année déjà très mauvaises par rapport aux chiffres d'avant la crise du covid-19.

Dans le détail, les ventes du groupe Stellantis progressent de 14,2% en août 2022 par rapport à l'année dernière avec 30 691 autos vendues. Alors que Jeep dévisse totalement à -50,6%, on note les progrès spectaculaires de Fiat (+45,2%) et d'Opel (+37,2%). Le groupe Renault perd 4,6% sur la même période, avec 19 830 autos vendues. La marque Renault chute de 15,4% mais Dacia grimpe de 13,1%.

Du côté des ventes de véhicules électrifiés, la part de véhicules 100% électriques était de 13% en août 2022. Depuis le début de l'année 2022, les autos 100% électriques représentent pour l'instant 12,2% des ventes, soit une légère augmentation par rapport à l'ensemble de l'année 2021 (où elles formaient 10% des ventes) et une hausse plus notable par rapport à 2020 (7% du total des ventes à l'époque). Au registre des émissions de CO2, les autos neuves vendues en août 2022 rejetaient en moyenne 102,3 g/km de CO2 dans l'atmosphère. Une tendance en très légère baisse depuis le début de l'année 2022.

La Peugeot 208 reine du marché

Alors qu'il s'est vendu 91 406 voitures entre janvier et août 2022 en France, la Peugeot 208 reste en tête des ventes avec 57 668 exemplaires écoulés. La citadine de la marque au lion devance sa rivale de toujours la Renault Clio, vendue elle à 40 814 exemplaires. La Dacia Sandero complète le podium (39 944) et chez les voitures électriques, c'est la Renault Zoé qui s'en sort le mieux (9 515) devant la Tesla Model 3 (8 063). Chez Tesla, le nouveau SUV Model Y a trouvé 4 713 clients depuis le début de l'année.

Les Français préfèrent l'essence

Pour l'instant, le moteur thermique à essence représente le groupe motopropulseur le plus souvent acheté en France. Depuis le début de l'année 2022, l'essence couvre en effet 37, 7% des ventes de voitures particulières. Les hybrides (simples et rechargeables) arrivent secondes à 29,4% et le diesel reste sur le podium à 16,7%. Les hybrides rechargeables sont en très légère baisse par rapport à 2021 avec 7,9% des ventes contre 8% précédemment. Par rapport aux 8 premiers mois de 2021, les ventes de voitures 100% électriques ont elles augmenté de 4,2%.

Le marché des utilitaires en baisse

Du côté des véhicules utilitaires légers enfin, on note une baisse de 14,1% par rapport à août 2021. Le Renault Master est pour l'instant premier sur l'année 2022 avec 17 551 unités vendues devant son petit frère le Trafic (14 971) et le Peugeot Expert (12 388).

Rappelons que le mois d'août reste traditionnellement moins significatif pour l'état du marché automobile français, en raison des nombreuses fermetures de concession et autres mouvements de vacances. Il faudra donc attendre de voir les résultats de vente du mois de septembre pour constater s'il y a réellement une petite reprise du marché.

Source : Plateforme Automobile