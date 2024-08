Le prix du carburant au plus bas depuis le début de l'année, mais pour combien de temps ?

En réalité, cela fait plus d’un an que les automobilistes n’ont jamais payé aussi peu cher leur carburant. Le litre de Sans-Plomb 95-E10 est en ce moment facturé 1,7751 € le litre et le gazole 1.6604 €. Début mai, le SP 95-E10 plafonnait à 1,88 € et le gazole est grimpé à 1,72 € il y a moins de deux mois, en juin dernier, et la tendance était alors à la hausse.

Voici donc une excellente nouvelle pour les milliers de vacanciers qui ont pris la route cet été ou qui ont simplement profité du pont du 15 août. L’année dernière à cette même période, le litre valait environ 17 centimes de plus.

Deux principales raisons expliquent cette baisse, alors que la demande est particulièrement forte en période estivale. Tout d’abord, le dollar (monnaie d’échange du pétrole) a été dévalué par rapport à l’euro. En ce moment, un euro correspond à 1,10 dollar. Le deuxième paramètre provient de la production. Contrairement à 2023 où celle-ci a été volontairement limitée, avec pour conséquences des prix à la pompe élevés, elle est à nouveau en augmentation.

Quant à la plus forte différence entre le gazole et l’essence, son retour est notamment dû à une demande en baisse pour le premier alors qu’elle croit pour le Sans-Plomb.

Vers une baisse durable ?

Le prix du baril de Brent est aujourd’hui sous la barre des 80 dollars (78,30 dollars). Seulement, il est difficile de savoir avec exactitude dans quelle mesure celui-ci va évoluer. Certains spécialistes évoquent un prix plancher atteint, et surtout, les prix à la pompe dépendent comme toujours des tensions géopolitiques. L’évolution des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient reste donc majeure pour le porte-monnaie des Français. Si le cours devait à nouveau augmenter, il faudrait compter environ trois semaines avant que cela se répercute dans les stations. Les prix à la pompe devraient donc rester stables jusqu’à début septembre.