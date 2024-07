Le prix des carburants repart à la hausse pour les départs en vacances

Bison Futé voit rouge à partir de ce vendredi, et pour cause puisque c’est le tout début des vacances scolaires. Seulement, votre porte-monnaie risque aussi de voir rouge.

À la mi-avril, les prix à la pompe s’approchaient dangereusement des 2 € du litre, sans toutefois atteindre les records constatés en septembre 2023. Depuis, faire le plein est moins douloureux avec une baisse légère, mais régulière.

Cette tendance qui a soulagé quelque peu les Français prend toutefois le chemin inverse depuis trois semaines. Alors que les litres de SP-95 E10 et de gazole s’établissaient respectivement à 1,8078 € et 1,6738 €, ils pointent aujourd’hui à 1,8149 € et 1,7249 €. Ce sont donc les automobilistes roulant au gazole qui subissent le plus cette hausse.



Vers une hausse durable ?

Durant cette période, le prix du baril de Brent a pris 10 dollars en passant de 76,8 à 86,80 dollars. Faut-il s’attendre à une flambée des prix à la pompe cet été ? Les spécialistes du secteur se veulent rassurants avec des tarifs globalement stables, même si le baril pourrait grimper jusqu’à 90 dollars. Sauf événement international majeur, il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter.

Face au prix des carburants qui a toujours été une préoccupation des automobilistes, le RN semble avoir trouvé la solution idéale, celle de baisser la TVA à 5,5 %. Une idée aussi séduisante qu’impossible à mettre en place. Les règles de l’Union européenne ne permettent tout simplement pas de mettre en place un tel dispositif.