Prévisions de circulation : un début de vacances d'été qui fait voir Rouge à Bison Futé

Dans quelques heures seulement, les grandes vacances d’été viendront mettre officiellement fin à l’année scolaire 2023-2024.

Après une première vague de départs la semaine dernière, le début officiel de la pause estivale occasionnera, comme c’est de coutume de nombreuses difficultés sur l’ensemble des axes routiers français dans le sens des départs.

Fort logiquement, il s’agira principalement d’automobilistes français prenant leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation, mais également de touristes étrangers venant des pays voisins, qu’ils s’établissent en France pour les vacances ou ne fassent que la traverser en direction de la péninsule ibérique ou de l’Italie.

Dès vendredi 5 juillet, dans le sens des départs, la circulation sera difficile sur l’ensemble du territoire et très difficile en Île-de-France, dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée. Des ralentissements seront observables sur les axes desservant les régions du Nord-Est (A2, A31), de Normandie, de Bretagne, des pays de la Loire (A11, A13) et du Sud (A7, A50, A63, A89).

En Île-de-France, la circulation sera très dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10, rendant rapidement la circulation difficile sur ces axes. Le périphérique parisien, l’A86 et l’A6B seront également concernés par ces difficultés. Celles-ci seront renforcées en milieu d’après-midi par les flux des trajets travail-domicile et les départs en week-end nombreux en cette période. La circulation restera ainsi très dense dans le sens des départs jusque tard dans la soirée.

Des difficultés qui se confirmeront samedi 6 juillet, avec une circulation très difficile sur l’ensemble du territoire qui fait voir Rouge à Bison Futé. Les difficultés les plus importantes seront rencontrées sur les axes desservant les régions de l’Ouest (A11, A13), du Sud (A7, A9, A10) et les Alpes (A43). En outre, l’accès à l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile tout au long de la journée. Les autoroutes desservant le Nord-Est (A2, A25, A3) et la Bretagne (N165) seront également fortement fréquentées. En Île-de-France, dès le tout début de la matinée, la circulation sera très dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10. Les premiers ralentissements pourraient apparaître tôt le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre une mesure sur l’autoroute A6. À partir du milieu de la matinée, le trafic s’intensifiera nettement et ce sont les principales radiales et rocades qui convergent vers ces axes qui pourraient connaître à leur tour des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi.

Dimanche 7 juillet, jour du deuxième tour des élections législatives, d’importants départs rendront les conditions de circulation difficiles dans le Grand-Ouest, le Nord et la région Auvergne Rhône-Alpes. L’autoroute A7 sera notamment très fréquentée entre Lyon et Orange toute la journée. Les axes desservant l’Espagne (A63) et le Massif-Central (A75) connaîtront également des difficultés en milieu de journée. En Île-de-France, la circulation sera plus dense qu’à l’accoutumée sur les autoroutes A6 et A10. Les trafics s’intensifieront nettement en milieu de matinée et, comme pour le samedi, ce sont les principales radiales et rocades qui convergent vers ces axes qui pourraient connaître, à leur tour, des difficultés de circulation plus ou moins importantes selon les secteurs. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 5 au 7 juillet 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 5 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 12h à 21h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 17h

- évitez l’autoroute A6, à hauteur de Fleury, de 13h à 23h

- évitez l’autoroute A89, entre Lyon et Bordeaux, de 15h à 21h

- évitez l’autoroute A13, entre Paris et Rouen, de 19h à 21h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 18h à 20h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 13h à 20h

Samedi 6 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 16h, et entre Orange et Marseille de 11h à 16h

- évitez l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 8h à 12h, entre Orléans et Poitiers, de 9h à 14h et entre Poitiers et Bordeaux, de 13h et 17h

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 10h à 14h

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 10h à 16h, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 15h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 16h à 18h

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 10h à 16h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h

Dimanche 7 juillet

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h

- évitez l’autoroute A10, à hauteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines, de 8h à 13h, à hauteur d’Orléans, de 9h à 15h, et entre Poitiers et Bordeaux, de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 17h à 19h, et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 16h à 20h

- évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 12h à 14h

- évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 11h à 13h

- évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 14h à 17h