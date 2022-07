Le prix du carburant en baisse !

Alors que les grandes vacances estivales se précisent et que de nombreux Français sont déjà dans les starting-blocks, la nouvelle tombe à pic. Le prix des carburants affichait ainsi la semaine dernière une légère baisse.

Pas de quoi sauter au plafond ou s’autoriser des extras sur son budget vacances non plus : la baisse constatée la semaine dernière par le ministère de la Transition écologique n’était que de six centimes sur le prix moyen du litre de diesel, et d’un centime seulement sur celui de l’essence.

Avec le maintien de la remise exceptionnelle de 18 centimes sur le prix des carburants accordée par l’État, le diesel se rapproche donc de la barre des deux euros le litre avec un prix moyen de 2,0643 €. L’essence est également en baisse, avec un prix au litre de sans-plomb 95 affiché en moyenne à 2,0823 €, de sans-plomb 98 à 2,1390 € et de SP95-E10 à 2,0288 €.

Une tendance à la baisse pour le prix des carburants (hors Superéthanol E85), qui s’explique en partie par la chute du baril de Brent, passé la semaine dernière de 118 $ à 111 $ le 1er juillet. Toutefois, le cours pétrole reste à un niveau élevé.

Coup de pouce au budget des Français, une nouvelle indemnité carburant devrait prochainement être annoncée par le gouvernement pour aider ceux qui sont obligés se prendre leur véhicule pour aller travailler. Une indemnité qui devrait être sous conditions de revenus.