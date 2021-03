Le problème du recyclage des hybrides et électriques commence à émerger

Jusqu'à maintenant, la question du recyclage des batteries et des voitures électrifiées ne se posait guère. Elles étaient bien trop peu nombreuses sur la route, et leur durée de vie fait que ce n'est que maintenant que commencent à arriver les tous premiers éléments électriques et véhicules à recycler. Pour autant, la filière de la reprise des véhicules hors d'usage n'est pas encore réellement prête.

Le Conseil national des professions de l'automobile vient ainsi de mettre en place un groupe de travail visant à réunir toutes les informations touchant le traitement de ces véhicules : le coût du recyclage et du démantèlement, la gestion des risques, la problématique environnementale. En 2018, déjà, la filière parlait du coût très important du traitement de ces véhicules, pris en charge en partie par les constructeurs. Mais pour combien de temps ?

"Le nombre de véhicules hybrides et électriques (VHE) pris en charge en 2018 est de 768 VHU, Ce nombre reste très faible (0,0005 %) par rapport à l’ensemble des VHU pris en charge mais est tout de même en forte progression par rapport à 2017 (273 VHU). La tendance à la hausse se confirme depuis ces trois dernières années, c’est pourquoi il est nécessaire d’anticiper les évolutions du marché des véhicules hybrides et électriques", nous a précisé le CNPA. Les chiffres de 2019 et 2020 ne sont pas encore communiqués.

Si les constructeurs ont effectivement un parcours secondaire pour les batteries, notamment, en tant qu'unité de stockage d'énergie pour l'habitat et les collectivités, il n'empêche que cette décennie devra être celle de la mise en place de vrais protocoles de recyclage pour des véhicules bien particuliers.