Le radar ayant le plus flashé en 2019 est en PACA

Le grand rapport annuel sur les infractions au Code de la route montre que les excès de vitesse ont été bien moins nombreux en 2019 : - 9 % par rapport à 2018. Mais on parle bien des infractions relevées : selon le bilan, cela s'explique surtout par le mouvement des gilets jaunes et les fortes dégradations de radars, qui les ont rendus inopérants.

Le champion de l'année 2019 n'est pas une surprise : c'est le radar automatique sur l'A8 entre Nice et Cannes, qui a enregistré plus de 205 000 flashs ! Une sacrée "performance" puisque le second, entre Colmar et Strasbourg, est à 161 000 flashs. La particularité du radar de Cagnes sur mer est qu'il se situe dans une zone à quatre voies désormais limitée à 90 km/h, alors qu'elle était auparavant à 110 km/h. Si les locaux le connaissent bien, de très nombreux touristes se sont fait "avoir" par ce radar qui fait face à un fort trafic moyen journalier annuel, à plus de 61 000 véhicules. Toutes les conditions sont donc réunies pour avoir un maximum de contraventions à cet endroit.

Tout au bout du classement, on retrouve les radars qui flashent très peu. Pourquoi, alors, investir dans des outils aussi chers pour si peu de "résultat" dans une zone peu fréquentée ? La réponse du ministère : "les radars qui flashent rarement, ont flashé moins de 100 fois en 2019, ils ont tous été posés il y a plusieurs années après une étude précise de l’accidentalité du secteur. Ces radars « remplissent leur mission » en contribuant par leur présence au respect de la vitesse autorisée. Ils ne sont ni désactivés, ni déplacés, car l’objectif reste de maintenir un haut niveau de sécurité routière et de susciter des comportements vertueux".