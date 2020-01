Le remplaçant du coupé Nissan 370Z se précise

Nos confrères de la publication américaine Autoblog publient en ligne des détails à propos de la prochaine génération du coupé Nissan de la lignée Fairlady Z. La firme asiatique prépare comme le montrent des récentes photos d'un prototype de départ à la retraite de la 370Z nom de code Z34.

D'après les rumeurs issues d'une source anonyme du constructeur, "le coupé Z reviendra à ses racines". Un prototype au design proche de la version définitive a d'après cette même personne été montré lors d'un événement ultra-confidentiel destiné aux plus grands revendeurs de la marque. Ses lignes affichaient des traits de 240Z modernisée pour coller du côté du look à une approche néorétro dans la même veine que le rendu virtuel non-officiel d'ouverture de cet article signé Iwai Tatsuya. Une stratégie totalement différente de celle de Toyota avec son dernier coupé futuriste Supra.

Des zones d'ombre demeurent concernant la partie mécanique du futur coupé Nissan Z. Les images des précédents mulets dévoilent que le constructeur conservera une architecture de deux portes à moteur avant. Son capot abritera d'après les échos un bloc six cylindres en V 3,0l biturbo délivrant aux roues arrière 400 chevaux minimum. Les déclinaisons les plus musclées badgées Nismo porteront sa puissance à 500 chevaux grâce entre autres à la marge de manœuvre qu'offre la suralimentation et bénéficieront en outre d'une transmission intégrale. Rendez-vous dans quelques années pour en savoir plus.