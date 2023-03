Le remplaçant du SUV Opel Grandland ne sera pas uniquement électrique

Né Grandland X en 2017 et renommé simplement Grandland « tout court » à l’occasion de son restylage de mi-carrière l’année dernière, le SUV familial d’Opel va sur ses vieux jours comme le Peugeot 3008 avec lequel il partage sa plateforme technique. Comme son cousin français, il va donc faire peau neuve en 2024. Les communicants du constructeur à l’éclair le confirment de manière officielle, publiant un communiqué sur un investissement de 130 millions d’euros dans l’usine d’Eisenach afin de « préparer la production de la future version 100% électrique du prochain Grandland de seconde génération ».

Attendu pour le second semestre d’après le même communiqué officiel, ce futur Grandland proposera donc au moins une déclinaison 100% électrique comme le Peugeot 3008 (et probablement toutes les autres futures nouveautés familiales du groupe Stellantis). Mais même si le communiqué officiel ne le précise pas, ce prochain Grandland de seconde génération ne fera pas pour autant l’impasse sur les versions thermiques électrifiées : il restera possible de le commander avec une motorisation utilisant du carburant fossile, exactement comme le Peugeot 3008 de troisième génération. Reste à savoir s’il proposera des blocs à 48 volts, des variantes hybrides rechargeables ou les deux à la fois.

Une marque 100% électrique en 2028

Cette disponibilité des motorisations thermiques ne sera que transitoire : dès l’année 2028, Opel doit devenir une « marque 100% électrique en Europe », anticipant l’interdiction de vente des véhicules thermiques neufs sur le Vieux Continent prévue pour 2035. Rappelons à ce sujet qu’une dérogation pourrait finalement permettre aux constructeurs de continuer à vendre des modèles thermiques après cette date, à la condition qu’ils soient alimentés par du carburant synthétique.