Le Renault Austral existe sur le marché depuis 2022. Il remplace le Kadjar et bénéficie d’une conception plus soignée que celle de son prédécesseur, au point de figurer sans problème parmi les meilleurs modèles du segment grâce à sa bonne motorisation hybride de 200 chevaux.

Cet Austral affiche un style quand même assez différent de celui des nouveautés plus récentes de Renault, répondant à des codes qui ont évolué depuis. Voilà pourquoi sa version restylée va changer assez profondément comme on a déjà pu le voir il y a quelques mois dans des images en fuite le montrant en vue avant sans camouflage (grâce à des documents internes). Sa face avant se rapprochera logiquement de celle du Rafale actuel, plus en phase avec la nouvelle direction du design de la marque.

Un photoshop ?

Cette fois, c’est une image montrant la partie arrière qui vient d’apparaître sur le forum de Worldscoop. Elle marque elle aussi une petite rupture par rapport au modèle que l’on connaît, avec un feu qui ne couvre plus toute la largeur de la voiture. Mais dans le cas précis, l’authenticité de l’image pose question et on est très possiblement en présence d’un travail conçu via un logiciel de retouche.

Ces feux arrière ne semblent pas « coller » avec ceux des prototypes de développement aperçus récemment sur les routes d’Espagne dans une version camouflée. La présentation officielle de l’Austral restylé étant prévue pour cette année, on sera de toute façon bientôt fixé sur le sujet.