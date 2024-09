La boulette de Renault qui révèle le futur Austral restylé

Le Renault Austral a été lancé sur le marché en 2022. Remplaçant du Kadjar, il semble bien parti pour réaliser une jolie carrière puisqu’il atteint déjà de bons scores de vente et parvient même à battre le Peugeot 3008 sur certains marchés.

Alors que ce genre de modèle doit normalement attendre au moins quatre ans généralement avant de subir son restylage de mi-carrière, l’Austral aura droit à son ravalement de façade plus tôt a priori. Et on peut déjà l’observer grâce à un bug sur l’application pour smartphone de Renault : comme le rapportent des membres du site Worldscoop qui ont trouvé ces images sur un groupe Facebook de propriétaires d’Austral, ces images se sont affichées sur l’écran de leur téléphone et montrent l’Austral restylé très en avance !

Un look de Rafale

Sans surprise, cet Austral restylé se rapproche un peu du Rafale dans le design de sa face avant avec des optiques, une calandre et des boucliers totalement remaniés. On retrouve aussi les demi-losanges en forme de LED sous les projecteurs et les modifications sont assez nettes par rapport au modèle actuel. Préférez-vous cet Austral restylé ou la première mouture ? Il devrait être officiellement présenté dans le courant de l’année prochaine et lancé dans la foulée.