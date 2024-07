Voici qu’arrive l’heure du restylage pour le Renault Austral

On peut l’affirmer désormais, le SUV Renault Austral sera restylé en 2025. C’est ce que l'on déduit des photos prises par nos chasseurs de scoop d’un prototype de ce modèle qui effectue des essais en Espagne dans la région de la Sierra Nevada. Fortement camouflé, ce prototype ne permet pas de distinguer facilement les modifications qui seront apportées au modèle définitif.

Malgré les adhésifs qui le recouvrent on peut néanmoins apercevoir que le Renault Austral restylé va avoir une signature lumineuse différente de celle qu’affiche le modèle actuel. Ce restylage devrait modifier le graphisme intérieur et extérieur des projecteurs à l’avant et des feux à l’arrière. On peut imaginer également qu’il y aura une mise à jour du système multimédia de ce modèle.

Un Austral plus proche du Rafale ?

Pour le moment, on ne peut constater s’il y a des modifications en ce qui concerne le style du modèle, mais du fait que le Renault Austral a précédé le Renault Rafale, il y a, semble-t-il, la possibilité que le design du modèle se cale sur celui du SUV coupé Renault Rafale plus récent. C’est pourquoi la signature lumineuse se verrait modifiée tout comme la calandre et, au moins, le bouclier avant.

Premiers essais routiers pour le Renault Austral restylé

Il s’agit des premiers essais sur route du modèle et son arrivée sur le marché n’est prévue qu’en 2025, vraisemblablement à la fin de 2025. On peut imaginer qu’il y aura également des changements sous le capot avec peut-être la disparition du bloc micro-hybride de 160 ch, Renault comme bon nombre de constructeurs cherchant à réduire l’offre des modèles thermiques. Disparition en partie compensée par une hausse de la puissance du moteur d’entrée de gamme micro-hybride qui passerait de 130 à 140 ch. La motorisation « full hybrid » de 200 ch serait quant à elle conservée.