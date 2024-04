Le Saint-Bernard de la recharge électrique

Si la France dispose de plus de 127 000 bornes publiques de recharge électrique, auxquelles s’ajoutent tous les dispositifs montés à domicile et qui assurent plus de 83% de la charge des voitures, il arrive encore à des automobilistes distraits ou trop optimistes de tomber à court d’électrons. Le premier réflexe consiste alors à appeler une dépanneuse qui amène votre véhicule jusqu’à une borne, mais une autre solution existe : contacter un des véhicules de la société E-Gap, entreprise italienne dont la branche française a été créée en mars 2022 et qui compte 13 fourgons opérant en région parisienne et autour de Lyon.

Equipés d'un dispositif de charge mobile avec batterie intégrée (jusqu'à 127 kWh) et charge DC ultra-rapide (jusqu'à 90 kW), ceux-ci réalisent 15 à 20 interventions quotidiennes en moyenne. Il peut s’agir de véhicules en panne, ou de modèles qui restent longtemps stationnés et qui ont besoin d'être régulièrement alimentés, comme par exemple dans le cas de véhicules garés plusieurs jours dans un aéroport. Un partenariat avec Ector, service de voiturier en gare et dans les aéroports, a récemment été signé en ce sens.

De quoi assurer une véritable tranquillité d’esprit aux électromobilistes, avec un service accessible par l’intermédiaire d’une appli smartphone et facturé au prix de 29,80 € les 20 kWh (soit 1,49 € le kWh). Le prix de la recharge est annoncé au moment de la commande sur l'appli, et la somme n'est débitée qu'au terme de l'opération.