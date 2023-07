Le salon de Genève est de retour !

De l'avis des journalistes, des constructeurs mais aussi du public, le salon de Genève était l'un des rendez-vous préférés des amoureux d'automobiles. Sa taille réduite et surtout son positionnement central en Europe faisaient partie de ses atouts. Malheureusement, celui-ci ne s'est jamais remis du Covid et depuis 2020, le salon de Genève a totalement disparu des radars, bien aidé aussi en cela par la désaffection des marques par les salons jugés trop coûteux. Pour essayer de se réinventer, il s'est associé avec l'office de tourisme du Qatar pour organiser une édition au Moyen Orient du 5 au 14 octobre prochain, mais attention, les choses pourraient changer l'an prochain avec un retour à Genève comme le voulait la tradition.

L'organisateur voudrait organiser une nouvelle édition, toujours à Palexpo, mais dans des conditions nettement moins onéreuses. Ainsi, l'image du salon de Bruxelles, Genève proposerait une formule dénommée "Plug & Play" offrant à chaque constructeur des stands plus petits et moins élaborés. Ils auraient le choix dans la couleur de celui-ci et n'auraient plus qu'à y apposer leur logo. Toutefois, rien ne les empêchera aussi d'avoir des stands plus volumineux pour ceux qui le désireraient.

Cette nouvelle démarche va de pair avec des accords avec 16 hôtels de la région afin qu'ils assurent des prix raisonnables, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Grâce à cette nouvelle organisation, Sandro Mesquita, le directeur général du salon de Genève espère attirer 10 000 journalistes et 300 000 visiteurs soit des chiffres plus modestes qu'en 2019, édition qui avait enregistré 600 000 personnes. Reste à savoir maintenant si les marques seront au rendez-vous.