Le salon Epoqu'Auto confirmé pour début novembre

En réponse à

Effectivement ce n'est pas le nouveau maire qui va les soutenir. Si le tour de France est machiste et pas éco responsable, on imagine ce qu'il peut penser d'un salon/rassemblement d'autos anciennes. Et l'apport économique d'un tel salon, on vient de toute l'Europe, c'est pas bien non plus. Il ne veut plus que du touriste de proximité......c'est vrai que l'habitant de l'Ain ou de la Loire il ne rêve que de passer des vacances à Lyon l'été....les 6.5 millions de touristes qui sont venus à Lyon en 2019 c'est pas bien, c'est sale.