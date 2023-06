Le Skoda Enyaq 50 électrique repasse sous les 40 000€

Comme la plupart de ses concurrents, le Skoda Enyaq mise sur sur des grosses batteries pour plaire à la clientèle des SUV familiaux électriques désireux de garder une bonne autonomie maximale. A son lancement en 2020, le Tchèque offrait pourtant aussi une petite batterie de 52 kWh pour garder un prix de base sous les 37 000€, option depuis disparue du catalogue. La voilà de retour : le nouveau Enyaq 50 (qu’il ne faut désormais plus appeler « Enyaq iV ») développe 150 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en 11,1 secondes et revendique une autonomie maximale de 366 kilomètres. Ce dernier chiffre le positionne inévitablement en-dessous des SUV électriques familiaux aux grosses batteries et il peut aussi rouler moins loin que les meilleurs modèles compacts et citadins électriques.

Mais il se prévaut aussi d’un prix assez serré : 39 990€ sans option, soit environ 6 000€ de moins que la plupart des SUV familiaux électriques (et que le Tesla Model Y d’entrée de gamme). Il se retrouve ainsi au même niveau que les petits modèles électriques, avec une dotation de série pas indigente (caméra de recul, climatisation automatique, écran tactile de 13 pouces avec connectivité smartphone…).

A l’opposé du haut de gamme

Rappelons que le Skoda Enyaq vient aussi de gagner une nouvelle finition Laurin & Klement à la vocation très haut de gamme, dont on ne connaît pas encore les prix français. Et que l’Enyaq offre depuis peu une nouvelle option de motorisation intermédiaire, en plus d’améliorations de son interface numérique.