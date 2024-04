Le Suzuki Jimny imaginé en Jeep Gladiator

Sur tous les continents, le Suzuki Jimny bénéficie d'une belle cote d'amour. Sa présentation mignonne de véhicule surélevé miniaturisé et ses capacités lui permettant d'être parfaitement à l'aise à la fois en ville et sur les chemins accidentés font du modèle une proposition unique. Disponible en trois portes et en cinq portes (à l'étranger), à quoi ressemblerait le Jimny équipé d'une benne ? La réponse via ces images grâce à l'exercice artistique insolite du graphiste Theottle.

Les deux rendus virtuels publiés sur les réseaux sociaux par le spécialiste de la retouche montrent le résultat de manière assez réussie. Son travail repose sur des photos officielles Suzuki d'un exemplaire en version cinq portes. Le créatif a ensuite greffé sur l'arrière de la voiture un espace de chargement depuis -nous l'imaginons- des clichés constructeur du Jeep Gladiator. Quelques ajustements des lignes de caisse plus tard, l'effet fonctionne : le Jimny devient pick-up.

Les plus pointilleux relèveront que le Suzuki Jimny devra faire évoluer sa motorisation pour embarquer un chargement lourd de manière confortable. Le 4x4 abrite en effet sous son capot un moteur quatre cylindres atmosphérique de 1,5l délivrant 102 chevaux pour 130 Nm de couple. Une cavalerie très légère qui malgré son poids contenu de 1090 kilos en trois portes et quatre places ne lui permet pas de dépasser les 145 km/h. Les rapports plutôt courts de la boîte cinq vitesses rendent heureusement cela moins visible à son volant.