Le Tesla Cybertruck aurait pu être un tout petit peu moins fou

Entre l’arrivée de la première Model S et jusqu’à celle des Model 3 et autres Model Y de la fin de la décennie dernière, le design extérieur de Tesla brillait par son conformisme absolu et son manque d’originalité. Alors que l’intérieur des autos de la marque a poussé quasiment toute l’industrie automobile à repenser l’habitacle de ses voitures, l’allure des berlines et des SUV du constructeur américain donnait dans le classicisme extrême Jusqu’à l’arrivée du Cybertruck, le premier pick-up de la marque.

Dévoilé à la fin de l’année 2019, il tranchait littéralement avec tout ce que Tesla avait produit avant. Décrit comme un objet horrible par certains ou un engin visionnaire par d’autres, il affiche probablement le design le plus clivant et osé de tout le marché automobile. Mais comme l’a repéré un certain Walter Isaacson sur Twitter, le design de ce Cybertruck aurait pu être très différent si les dirigeants de Tesla avaient opté pour l’une des autres propositions stylistiques au moment des premières esquisses, visibles dans l’image ci-dessus (prises d’une vidéo interne de Tesla).

A peine moins audacieux

Aucun des Cybertruck conceptuels de cette image n’est aussi fou que le design finalement retenu pour le modèle de série. Mais ils restent bien plus originaux que les autres pick-up du marché avec des proportions et des silhouettes déroutantes dans tous les cas. Rappelons que le Tesla Cybertruck démarre actuellement sa production dans son usine du Texas, mais pour l’instant au compte-goutte. Cette cadence de production devrait augmenter à partir de la fin de l’année.