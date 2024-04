Le vrai retour du Renault Espace en électrique ?

L’Espace figure toujours au catalogue de Renault. Mais il n’a plus rien à voir avec le monospace créatif lancé en 1984 et décliné depuis en cinq générations de modèles. Cet Espace est en effet devenu un SUV Austral rallongé capable d’accueillir sept occupants, rivalisant avec les Peugeot 5008 et autres Nissan X-Trail.

Mais comme l’expliquent les journalistes d’Autocar après une discussion avec le spécialiste de la plateforme Ampr Medium chez Renault Olivier Brosse, un retour du « vrai » Espace dans une version 100% électrique n’est pas du tout exclu. Il s’agit même de l’une des pistes actuellement considérées par le constructeur français.

Une propulsion si l’auto dépasse les deux tonnes

Olivier Brosse se demande cependant si la clientèle européenne est vraiment intéressée pour se retourner vers les monospaces, un genre tombé en désuétude au profit des SUV depuis le début du siècle ou presque. D’après lui, il faudrait également prévoir une version à propulsion de cette architecture électrique si l’engin venait à dépasser les deux tonnes sur la balance. Selon lui, il paraît techniquement difficile de garder une architecture à traction pour de si lourdes autos et il faudrait sinon au moins une transmission intégrale.

Rappelons que Renault lance actuellement sa 5 E-Tech Electric et présentera bientôt la 5 puis la Twingo. Une Clio électrique est également prévue mais pour les futurs grands modèles, il n’y a rien d’officiel pour l’instant.