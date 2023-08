Le week-end prochain s'annonce encore difficile sur les routes de France

Les week-ends se suivent et se ressemblent. Après la vague entre juillettistes et aoûtiens qui a marqué le jour le plus difficile de l’année, l’heure est aux retours. Ces derniers se feront en deux temps puisque la rentrée scolaire est prévue lundi 4 septembre.

Sans surprise, les difficultés débuteront dès vendredi 25, surtout dans la vallée du Rhône sur l’A7, sur le pourtour méditerranéen (A8 et A9) ainsi que sur l’A10 entre Bordeaux et Poitiers. Ces difficultés débuteront en début d’après-midi et se poursuivront tard le soir.

C’est bien samedi 26 que la circulation sera la plus difficile, notamment dans le sens des retours, puisque tous les principaux axes seront impactés. L’A7 concentrera le plus de difficulté dans les deux sens et de fortes perturbations sont à craindre sur l’A10 entre Bordeaux et Poitiers et l’A9 entre Narbonne et Montpellier, dans le sens des retours.

Ce sera plus calme dimanche 27 puisque Bison Futé classe cette journée en orange, toujours dans le sens des retours. Les encombrements les plus importants sont prévus sur l’A7, l’A10 et l’A71. À noter que l’A13 pourrait aussi être impactée.

Lundi 28, toute la France sera dans l’orange, sauf l’Île-de-France qui verra rouge. Les premières difficultés sont attendues dès le début d’après-midi sur les autoroutes A10 et A6, ainsi que sur l’A86 et le boulevard périphérique pour rejoindre l’A3 et l’A1, et aux portes de Paris. Bison Futé prévoit une circulation dense jusqu’à tard dans la soirée.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Grosse chaleur : les gestes à adopter

En plus d’une circulation dense, qui fatigue aussi bien la mécanique que les conducteurs et passagers, Bison Futé rappelle certaines règles en cette période de températures élevées :

Évitez de circuler aux heures les plus chaudes de la journée (entre 12h et 16h)

Équipez votre véhicule de pare-soleil ou de films solaires pour la lunette arrière et les vitres latérales arrières (ils protègent du soleil, réduisent la luminosité et la température à l’intérieur de l’habitacle)

Buvez régulièrement de l’eau pour éviter les risques de déshydratation et de coups de chaleur, risques accrus par l’effet de serre du véhicule

Soyez très attentifs aux passagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées...),

Ne laissez pas une personne dans le véhicule à l’arrêt pour éviter insolation et déshydratation

Ne laissez pas une personne dans le véhicule à l’arrêt pour éviter insolation et déshydratation Jeter ses mégots par la fenêtre représente un danger alors que de nombreux secteurs sont

actuellement en risque incendie très élevé.

Bison Futé rappelle également l'importance de respecter le corridor de sécurité lorsque des agents interviennent sur les voies. Sur le seul réseau autoroutier de Vinci, un véhicule d'intervention est heurté chaque semaine.



Les conseils de circulations de Bison Futé pour la période du 25 au 28 août

Dans le sens des départs

Vendredi 25 août

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 15h, et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 11h à 13h

Dans le sens des retours

Vendredi 25 août

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Potiers, de 16h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 12h à minuit

Évitez l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 15h à 19h

Accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 16h à 20h

Samedi 26 août

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 14h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 14h à 20h

Évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 14h

Accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 16h à 20h

Dimanche 27 août

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Évitez l’autoroute A10, entre Tours et Orléans, de 11h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon entre 11h à 22h

Évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 12h à 16h

Lundi 28 août

Rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Évitez l’autoroute A10, entre Tour et Orléans, de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 17h à 19h



Vous pouvez également consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation du trafic en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.