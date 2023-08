Prévisions de circulation : le pire samedi de l’été

Malgré des départs qui se répartiront sur quatre jours, du vendredi 4 au lundi 7 août, il faudra s’armer de patience pour rejoindre son lieu de villégiature. En effet, les routes seront chargées sur ces quatre jours, avec un pic samedi, qui « sera la journée la plus difficile de l’été sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays » indique Bison Futé.

Le trafic sera très difficile dans le sens des départs dès le vendredi puisque la journée est classée rouge au niveau national. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. La fréquentation sera également forte sur les autoroutes A7, A31 et A63 et ce tout au long de la journée. Pour ceux qui comptent rejoindre l’Italie par le tunnel du Mont Blanc, l’accès de ce dernier sera très difficile dans l’après-midi.

Dans les Pays de la Loire, un trafic important est attendu à Angers sur l’A11 en direction de Nantes, entre 12h et 20h. Dans le sens des retours, en direction du Mans et de Paris, le trafic à Angers sur l’A11 s’intensifiera à partir de 11h, les pics étant prévus entre 15h et 19h. Enfin, des complications sont à attendre dans le sens des retours autour de l’arc méditerranéen.

Le pire est annoncé pour le samedi 5 août, dans le sens des départs. Dès le tout début de la matinée, les autoroutes A7, A9, A61, A71 et A75 seront très empruntées par les automobilistes. L’A43 (dans le sens Lyon-Chambéry) connaîtra des difficultés entre la fin de matinée et le début d’après-midi. Dans le sens des retours cette fois-ci, c’est l’A75 qui sera encombrée entre Montpellier et Clermont-Ferrand en tout début de matinée. L’accès au tunnel du Mont-Blanc sera très difficile dans les deux sens.

Ce n’est qu’à partir de dimanche que le trafic va quelque peu s’apaiser. Cependant, Bison Futé classe ce jour en orange. Les principales difficultés sont attendues dans le sens des départs sur l’A10 à hauteur de Bordeaux entre la fin d’après-midi et le début de soirée. L’A7 entre Lyon et Orange sera aussi très fréquentée tout au long de la journée.

Lundi restera dans la continuité de la veille hormis en région Auvergne-Rhône-Alpes. L’autoroute A7 sera particulièrement chargée dans le sens Lyon-Orange tout au long de la journée. La N205 qui donne accès à l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile dans l’après-midi.

Respectez le corridor de sécurité

Afin de vous aider lors de ces week-ends de forte affluence, le Ministère de la Transition écologique lance une application gratuite sur Android nommée Coopits. Après une période de déploiement expérimental dans la région bordelaise, elle est déployée au niveau national sur différents axes routiers. Cette application permet de recevoir des informations sur le trafic en temps réel issues des gestionnaires routiers, mais aussi de leurs équipements sur le terrain.

Sur le seul réseau Vinci Autoroutes, 169 fourgons ont été percutés en 2022. Face à ce constat, le ministère des Transports rappelle l’importance de respecter la règle dite du « corridor de sécurité ». Elle est d’ailleurs inscrite dans le Code de la route et son non-respect peut se solder par une amende de 4e classe, soit 135 €.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour le week-end du 4 au 7 août

Dans le sens des départs

Vendredi 4 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

Évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 12h à 21h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 21h

Accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) : fort trafic, circulation très difficile entre 12h et 17h

Samedi 5 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 13h

Évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Bordeaux, de 7h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 5h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 8h à 17h

Évitez l’autoroute A71, à hauteur de Clermont-Ferrand, de 8h à 10h

Évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 8h à 15h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 13h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 13h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 7h à 19h

Évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 17h

Évitez la N165, entre Nantes et Quimper, de 11h à 20h

Accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 11h à 16h

Dimanche 6 août :

Quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 8h

Évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours de 7h à 12h et à hauteur de Bordeaux, de 17h à 20h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à 19h

Évitez l’autoroute A71, à hauteur de Clermont-Ferrand, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 8h à 14h

Accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic dense de 10h à 17h

Lundi 7 août :

Évitez l’autoroute A10, en Île-de-France de 10h à 14h et à hauteur de Bordeaux, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 10h à 18h

Évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et l’Espagne, de 11h à 15h

Évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 12h à 16h

Accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic saturé de 12h à 16h

Dans le sens des retours

Vendredi 4 août :