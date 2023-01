Le Wyoming renonce à torpiller la voiture électrique

Il y a quelques jours, nous vous parlions de ce projet de loi étonnant dans l’état du Wyoming aux Etats-Unis. Des sénateurs voulaient tout simplement lutter contre l’électrification du marché automobile et supprimer les voitures à zéro émission dans les frontières de l’état d’ici 2035. Une stratégie totalement à contre-courant de ce qu’il se fait partout ailleurs dans le monde actuellement, qui visait officiellement à protéger l’industrie pétrolière et gazière du Wyoming et les emplois qui vont avec. D’après les journalistes locaux du Cowboy State Daily, la proposition ne visait pas à interdire formellement la vente de voitures électriques neuves dans le Wyoming, mais plutôt à inciter tous les acteurs de l’automobile à boycotter les véhicules électriques à l’intérieur de ses frontières.

Mais toujours d’après ces journalistes, la résolution des sénateurs en question a déjà été abandonnée. Elle n’aurait pas fait consensus au sénat et même les concessionnaires automobiles du Wyoming -représentés par la Wyoming Dealers Association- ont refusé de s’y soumettre. Ils estiment que de telles décisions pourraient nuire gravement à l’industrie automobile locale dans un contexte où les constructeurs proposeront de plus en plus de véhicules électriques.

Le Wyoming veut continuer à promouvoir le pétrole

Malgré l’échec de cette proposition, les élus du Wyoming veulent continuer à défendre l’industrie pétrolière et lutter contre le développement des voitures électriques. Le sénateur Chris Rothfuss envisage par exemple un dialogue avec les législateurs de Californie, les plus à la pointe en matière d’électrification automobile (qui veulent interdire la vente de modèles 100% thermiques d’ici 2035). Notons cependant que même au Wyoming, les infrastructures de recharge électriques ne sont pas inexistantes. On y compte par exemple 10 stations de Superchargeurs, séparées en moyenne par moins de 200 kilomètres.