Aux Etats-Unis, le Wyoming veut interdire les voitures électriques en 2035 !

Vous le savez, l’Europe planche actuellement sur l’interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035. Les conditions exactes de cette interdiction restent à préciser mais ce principe a déjà été accepté par les membres de l’Union Européenne. Aux Etats-Unis aussi, l’électrification de l’automobile est en marche : le gouvernement vient de mettre en place d’importantes aides à l’achat de voitures électriques neuves (sous forme de crédits d’impôts), la construction d’un réseau de recharge plus dense est actée et certains états comme la Californie visent à limiter la vente des voitures neuves aux seuls modèles électrifiés d’ici la prochaine décennie.

Mais dans le Wyoming, l’heure n’est pas du tout à l’électrification. Cet état du centre des Etats-Unis veut même carrément interdire la vente de voitures électriques neuves d’ici l’année 2035 ! Dans sa proposition numéro SJ0004, les parlementaires de l’état proposent en effet de retirer les voitures électriques du commerce en 2035 au motif de la protection de son économie locale, dépendant notamment de la production de pétrole et de gaz.

La voiture électrique perçue comme une menace

La proposition de loi explique que « la production de pétrole et de gaz fait la fierté du Wyoming », que cette industrie a créé « d’innombrables emplois » et « assure l’équilibre économique de l’état ». Elle affirme que « les voitures électriques sont difficiles à recycler, dépendent de minéraux dont l’extraction pose problème et nécessiteraient de trop coûteux investissements pour bâtir des infrastructures de recharge ». En conclusion du projet de loi, les rédacteurs demandent ainsi d’interdire la vente de voitures électriques neuves en 2035 pour protéger son industrie pétrolière et gazière, sauvegarder les emplois et même « limiter l’extraction des minéraux dans l’état aux seules activités vitales ». Précisons qu’il ne s’agit que d’un projet de loi qui n’a pas encore été validé. Le législateur du Wyoming osera-t-il aller jusqu’au bout de cette démarche totalement unique au monde ?