Interdiction de ventes de moteurs thermiques : la Californie va s'y mettre

La Californie n'a pas attendu pour signer un décret sur l'interdiction des moteurs thermiques. Dans un Etat américain où les voitures de sport sont légion, il va falloir que les professionnels de l'automobile et les clients s'adaptent. Le gouverneur a en effet annoncé une ordonnance qui place à 2035 la date butoir pour vendre des véhicules essence ou diesel. Passé 2035, il ne sera possible de vendre que des électriques, des véhicules à hydrogène et certaines hybrides.

Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, s'est appuyé sur des données concrètes qui précisent que les transports représentent près de 50 % des émissions carbonées de son Etat. Et ce, malgré le fait qu'il ait toujours été à la pointe en matière de nouvelles motorisations et d'électrification aux Etats-Unis. Il faut dire que la densité urbaine extrême, avec des villes étalées sur des dizaines de kilomètres et des réseaux de transports en commun souvent inexistants n'aident pas.

Tout comme en Europe, cette ordonnance ne signifie pas (encore) la mort des moteurs thermiques sur la route. Le marché de l'occasion pourra encore écouler des véhicules diesels et essence, mais avec l'arrêt de leur vente en neuf, leur raréfaction est déjà programmée.