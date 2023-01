Aux Etats-Unis, des SUV électriques discriminés par l'administration

Comme prévu, l’administration américaine vient de mettre en œuvre son « Inflation Reduction Act », prévoyant une série de mesures pour aider les entreprises américaines. Pour l’industrie automobile, il y aura un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 7 500 dollars, valable pour les clients d’une voiture électrique neuve. Imaginé pour inciter les automobilistes du pays à passer à l’électrique, ce crédit d’impôt est réservé aux voitures électriques de moins de 55 000 dollars et aux SUV électriques de moins de 80 000 dollars. Il s’agit de l’équivalent américain de notre bonus écologique français, réservé lui aussi aux voitures électriques.

Mais il y a un petit problème pour les véhicules de la gamme Tesla : s’il est normal que les Model S et X soient exclus de ce crédit d’impôt en raison de leurs prix d’achat trop élevés (plus de 100 00 dollars), certaines variantes du Model Y sont considérées par l’Internal Revenue Service (l’organisme responsable de la classification des autos électriques éligibles au crédit d’impôt) comme des berlines et non pas des SUV. Les Model Y Grande Autonomie et Performance se voient ainsi recalés au crédit d’impôt à cause de leur prix de base au-dessus des 55 000 dollars, alors qu’ils y ont normalement droit puisque ce sont des SUV coûtant moins de 80 000 dollars.

Une erreur bientôt corrigée ?

Précisons que d’autres modèles comme le Ford Mustang Mach-E sont également considérés par l’Internal Revenue Service comme des voitures et non pas des SUV, ce qui les rend inéligibles au crédit d’impôt dans leurs versions haut de gamme. Mais ce problème pourrait être corrigé prochainement par l’administration américaine. Reste à savoir si donner un avantage aux SUV électriques par rapport aux berlines est en soi une bonne idée. En France, rappelons que le bonus écologique ne fait pas la distinction entre les types de carrosserie et concerne tous les modèles de moins de 47 000€.