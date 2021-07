Les achats en ligne, un problème pour la sécurité routière ?

Ils deviennent rares ceux qui n'ont jamais rien commandé en ligne ! C'est évidemment fort pratique. Vêtements, électroménagers, produits culturels et même nourriture… Depuis son canapé, quelques secondes et quelques clics suffisent pour acheter puis trouver dans sa boîte aux lettres le bien tant attendu.

Selon l'Arcep, il y a eu en 2019 1,3 milliard de colis distribués en France ou exportés. Soit près de 150 000 par heure. Déjà bien portant (ce nombre de colis a progressé de 6 % par rapport à 2018) le e-commerce a été boosté par la crise sanitaire, qui a clairement fait gagner des années de développement au marché en ligne. Lors des jours qui ont précédé le dernier Noël, la Poste a traité quatre millions de colis par jour, un résultat en hausse de 25 %.

Et il n'y aura pas de retour en arrière. Le nombre de colis va même continuer à grimper dans les années à venir. Cela a une conséquence sur nos routes. Plus de colis à livrer, c'est plus de livreurs, et donc plus de camionnettes dans la circulation. Le nombre de véhicules en hausse est déjà problématique. Après la publication d'un rapport de la Cour des comptes plutôt critique sur l'action de l'État en matière de sécurité routière, certains ont d'ailleurs jugé qu'un levier d'action incontournable pour réduire le nombre de morts sur les routes dans les années à venir était de réduire la circulation, notamment dans les zones urbaines.

C'est d'ailleurs le terrain qui concentre le plus de livreurs. Et on a tous déjà été témoin de comportements à risque de la part des livreurs dans nos villes. Stationnement gênant, priorité non respectée, vitesse excessive, téléphone à la main… Certains sont de véritables dangers, pour eux-mêmes et surtout pour les autres.

Pour beaucoup, la prise de risque en conduisant découle d'un planning intenable. Une cadence infernale qui finit par leur faire prendre des libertés avec le Code la Route. Un ancien livreur nous a ainsi confié qu'il n'avait jamais autant mal conduit que lors de cette expérience professionnelle au volant : "Pour tout faire dans la journée, on gagne le temps qu'on peut, cela se joue souvent sur la conduite". En clair, on ne prend pas le temps de faire un joli créneau, on remonte des allées en sens interdit, on force le passage… Et on finit par se passer de la ceinture de sécurité.

En matière de sécurité routière, ces livreurs semblent être autant de bombes à retardement, qui plus est dans des zones où les usagers vulnérables (piétons, cyclistes) sont nombreux. Des bombes qui vont continuer à se multiplier…