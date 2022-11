Depuis quelques mois, il semble ne pas se passer un jour sans qu’on dénombre une nouvelle opération de militants activistes voulant « alerter sur l’urgence climatique » en perturbant la tenue d’évènements culturels. Ils aspergent de soupe les tableaux les plus prestigieux dans les musées (heureusement protégés la plupart du temps par des vitres) et font régulièrement irruption dans des évènements, parfois en se collant les mains contre le sol ou des objets. Ces opérations visent désormais toutes les grandes manifestations culturelles mais aussi plus spécifiquement les expositions automobiles, avec récemment des militants entrés dans le musée Porsche de Wolfsburg ou d’autres collés à des Ferrari lors du dernier Mondial de l’automobile de Paris.

Les activistes s'en prennent aussi aux oeuvres d'art automobiles

Ainsi, on ne s’étonne plus vraiment en découvrant cette action des militants de l’association italienne Ultima Generazione, perpétrée dans les locaux du centre culturel Fabbrica del Vapore à Milan. Ils ont en effet réussi à faire d’une pierre deux coups en attaquant à la fois une voiture et une œuvre d’art : la sportive recouverte de farine derrière les militants en question n’est autre que la BMW M1 peinte par Andy Warhol en 1979, une « art car » restée célèbre dans la culture automobile. Le véhicule n’a a priori pas été abimé dans cette action qui visait une nouvelle fois à « sensibiliser l’opinion publique sur la catastrophe climatique actuelle ».

Des BMW des 24 Heures du Mans

Initiée par Hervé Poulain en 1975 avec une 3.0 CSL repeinte par l’artiste Alexander Calder, cette série des « art cars » de BMW comprend plus d’une dizaine de modèles en comptant les autos les plus récentes. Si les activistes veulent toutes les souiller, il leur faudra un gros stock de soupe ou de farine à jeter sur leurs carrosseries. Ça va faire beaucoup de gaspillage alimentaire, tout ça…